K'o minus i plus, k'o Amer i Rus

Ove godine Filmski festival u Cannesu održat će se od 14. do 25. svibnja, a izašao je i popis filmova koji će se prikazivati. Od zvučnijih filmova tu je novi Coppolin uradak Megalopolis o kojem nema puno informacija, tek da se radi na njemu, iako je očito spreman za prikazivanje, zatim The Apprentice – film koji prati Trumpov poslovni uspon u 70-ima i 80-ima, tu je i novi film Davida Cronenberga The Shrouds, ali i Lanthimosov Kinds of Kindness, redatelja čiji je film Poor Things bio na ovogodišnjim Oscarima. Spomenimo još i Furiosu: A Mad Max Saga i Sorentinov Parthenope. Journal