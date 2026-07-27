Kokice za sve generacije

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Najbolji filmovi svih vremena prema kriterijima kritike i publike na Rotten Tomatoes
Rotten Tomatoes je na svojoj listi 300 najboljih filmova spojio ocjene kritike i publike, izdvajajući ostvarenja koja su izdržala test vremena. Na samom vrhu nalaze se bezvremenski klasici koji kombiniraju vrhunsku režiju, slojevite priče i nezaboravne glumačke izvedbe. Journal
- Kum (97%) – Epska obiteljska drama o moći, odanosti i padu Michaela Corleonea u svijet njujorškog kriminala.
- Sedam samuraja (100%) – Kurosawin utjecajni akcijski klasik o častima i žrtvi ratnika koji brane nezaštićeno selo.
- Casablanca (99%) – Bezvremenska ratna romansa o ljubavi, osobnoj žrtvi i teškim izborima u okupiranom Maroku.
- Prozor u dvorište (99%) – Hitchcockov napeti triler o voajerizmu i misteriju ubojstava iz perspektive ozlijeđenog fotografa.
- L.A. povjerljivo (99%) – Vrhunski neo-noir triler o trojici različitih policajaca koji razotkrivaju mračnu stranu Hollywooda 1950-ih.