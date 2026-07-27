Najbolji filmovi svih vremena prema kriterijima kritike i publike na Rotten Tomatoes - Monitor.hr
Danas (13:00)

Kokice za sve generacije

Najbolji filmovi svih vremena prema kriterijima kritike i publike na Rotten Tomatoes

Rotten Tomatoes je na svojoj listi 300 najboljih filmova spojio ocjene kritike i publike, izdvajajući ostvarenja koja su izdržala test vremena. Na samom vrhu nalaze se bezvremenski klasici koji kombiniraju vrhunsku režiju, slojevite priče i nezaboravne glumačke izvedbe. Journal

  • Kum (97%) – Epska obiteljska drama o moći, odanosti i padu Michaela Corleonea u svijet njujorškog kriminala.
  • Sedam samuraja (100%) – Kurosawin utjecajni akcijski klasik o častima i žrtvi ratnika koji brane nezaštićeno selo.
  • Casablanca (99%) – Bezvremenska ratna romansa o ljubavi, osobnoj žrtvi i teškim izborima u okupiranom Maroku.
  • Prozor u dvorište (99%) – Hitchcockov napeti triler o voajerizmu i misteriju ubojstava iz perspektive ozlijeđenog fotografa.
  • L.A. povjerljivo (99%) – Vrhunski neo-noir triler o trojici različitih policajaca koji razotkrivaju mračnu stranu Hollywooda 1950-ih.

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07.01. (20:00)

Nekome rat, nekome found footage

Filmovi godine prema Damiru Radiću: politika, trauma i žanr bez sigurnosne mreže

Damir Radić je za Novosti izdvojio vrlo raznolik, ali tematski koherentan izbor filmova godine u kojem dominiraju politička hrabrost, formalna preciznost i snažan autorski rukopis. Na vrhu je “Mirotvorac” Ivana Ramljaka, dokumentarni found footage o Josipu Reihl–Kiru koji kroz šokantne i apsurdne arhivske snimke razotkriva kontekst njegova ubojstva uoči rata 1991., potvrđujući se kao jedan od najvažnijih domaćih filmova posljednjih godina.

Slijede filmovi koji se poigravaju žanrom i narativnom strukturom: “Trenutak nestajanja / Weapons” Zacha Creggera kombinira horor, crni humor i precizno isprepletenu priču, dok “Grešnici / Sinners” Ryana Cooglera od povijesnog gangsterskog filma klize u vampirski horor s elementima mjuzikla. Snažan blok čine filmovi iz regije koji brišu granicu između dokumentarnog i igranog. “78 dana Emilije Gašić NATO-bombardiranje Srbije prikazuje iz provincijske perspektive kroz amaterske snimke triju sestara, dok “Vjetre, pričaj sa mnom” Stefana Đorđevića intimnu obiteljsku priču gradi na spoju osobnog sjećanja, topline i tihe metafizičnosti.

Od američkih autora Radić izdvaja i “Mozak operacije / The Mastermind” Kelly Reichardt, suptilno ironičan film o amaterskoj pljački slika i zalasku kontrakulturnog duha ranih sedamdesetih, te “Jedna bitka za drugom / One Battle After Another” Paula Thomasa Andersona, koji, iako po njegovu sudu precijenjen, ipak nudi dovoljno kompleksnosti, antologijskih prizora i upečatljivu DiCaprijevu izvedbu.

29.12.2025. (12:00)

Za novogodišnji maraton

Najbolji filmovi 2025.: Godina suočavanja i tihih remek-djela

Filmska 2025. bila je godina ogledala, ne eskapizma: suočavanja s poviješću koja se vraća, kapitalizmom koji melje i društvima koja ponavljaju greške. Najbolji filmovi bili su tihi, spori i nekonvencionalni, s naglaskom na precizne autorske poglede i snažan dokumentarizam. Vrh liste koju je sastavila Zrinka Pavlić za tportal čini Paul Thomas Anderson s Jedna bitka za drugom, a slijede Sentimentalna vrijednost Joachima Triera, hrvatski dokumentarci Fiume o morte i Mirotvorac, te ostali poput Bugonia, Wake Up Dead Man i regionalnih bisera.

17.01.2025. (00:00)

Još se čekaju Oscar baitovi, ali i ovako imamo što za gledati

Najbolji filmovi iz 2024. prema izboru Journala

  • Queer – Film Luca Guadagnina o američkom iseljeniku u Meksiku, s Danielom Craigom u glavnoj ulozi.
  • Heretic – Psihološki horor s Hughom Grantom i dvije mlade Mormonke u napetoj situaciji.
  • The Remarkable Life of Ibelin – Dokumentarac o Matsu Steenu, gameru koji je vodio bogat digitalni život.
  • Daughters – Dokumentarac o očevima u zatvoru i njihovim kćerima na Daddy Daughter Dance događaju.
  • Kinds of Kindness – Tri odvojene priče Yorgosa Lanthimosa s istim glumcima, zanimljiv i uvrnut film.
  • Challengers – Psihološka drama smještena u svijet tenisa, sa Zendayom u glavnoj ulozi.
  • Emilia Pérez – Mjuzikl-krimić o vođi kartela koji želi živjeti autentično kao žena.
  • The Outrun – Drama sa Saoirse Ronan koja se vraća u rodni kraj kako bi se oporavila od ovisnosti.
  • Kneecap – Priča o nastanku hip-hop grupe koja repa na irskom jeziku, inspirativan i jedinstven film.
  • Dune: Part Two – Nastavak epskog znanstveno-fantastičnog filma Denisa Villeneuvea.
  • Anora – Priča o mladoj striptizeti koja se udaje za sina ruskog oligarha.
  • Bird – Drama o djevojci koja pomaže misterioznom čovjeku pronaći roditelje.
  • The Substance – Tjelesni horor o ženi koja koristi drogu za pomlađivanje, s Demi Moore.
  • A Real Pain – Dirljiva priča o rođacima koji se ponovno okupljaju na putovanju kroz Poljsku.
  • A Different Man – Film o glumcu koji se podvrgava radikalnom zahvatu kako bi promijenio izgled
29.12.2024. (08:00)

Filmovi za prste polizati, samo bez kokica od tri sata

Najbolji filmovi godine: ljubavni trokuti, brutalni arhitekti i seksi Pepeljuge

  • Challengers – Sportska drama o ljubavnom trokutu u svijetu profesionalnog tenisa, sa Zendayom kao trenericom, suprugom i tajnom čuvarkom emocionalnih setova.
  • All We Imagine as Light – Indijska priča o trima ženama, njihovim snovima, ljubavima i bolničkim kuhinjama, uz nagradu iz Cannesa.
  • Nickel Boys – Potresna adaptacija romana o segregaciji, popravnim školama i nadi usred sustavne nepravde.
  • The Brutalist – Povijesna drama o arhitektu koji gradi karijeru u SAD-u, uz modernistički štih i trajanje od skoro četiri sata.
  • Anora – Duhovita dramedija o seksualnoj radnici koja se udaje za sina ruskog oligarha – što bi moglo poći po zlu?
26.11.2020. (18:30)

SF RH

Jurica Pavičić o najboljim hrvatskim filmovima: Velika većina nastala – u Jugoslaviji

Od dvadeset najboljih hrvatskih filmova, prema nedavnom izboru hrvatskih filmskih kritičara, samo četiri su nastala u RH, svi ostali u SFRJ, primijetio je Jurica Pavičić. ‘Što je Iva snimila’ (2005) Tomislava Radića, je deseti, Brešanov ‘Kako je počeo rat na mom otoku’ (1996) je četrnaesti, ‘Oprosti za kung fu’ (2004) Ognjena Sviličića petnaesti, a Matanićev (2016) ‘Zvizdan’ šesnaesti (prvi je ‘H-8’). Među prvih 20 nema ni jednog filma nastalog nakon SFRJ (prvi je ‘Surogat’), dok su se dokumentarni filmovi očito poboljšali – među prvih 20 našlo se čak 8 dokumentaraca nastalih nakon 1990. (prvi je ‘Od 3 do 22’).

18.01.2020. (09:30)

Heroina nova

Filmski kritičari izabrali ‘Dnevnik Diane Budisavljević’ za najbolji film prošle godine, ‘General’ najlošiji

Hrvatsko društvo filmskih kritičara dodijelilo je filmu ‘Dnevnik Diane Budisavljević’ redateljice i scenaristice Dane Budisavljević svoju godišnju nagradu Oktavijan za najbolji dugometražni igrani film u 2019. godini. Njen film dobio je prosječnu ocjenu 4,29, drugi na listi je ‘Sam samcat’ Bobe Jelčića (ocjena 3,52), a na trećem ‘Moj dida je pao s Marsa’ Marine Andree Škop i Dražena Žarkovića (3,16). Najlošije je ocijenjen Vrdoljakov ‘General’ – 1,38. Jutarnji

30.03.2019. (16:45)

10 travanjskih filmova koje ne treba propustiti (ili bar zabilježiti za kasnije gledanje)