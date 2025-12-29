Za novogodišnji maraton

Od dvadeset najboljih hrvatskih filmova, prema nedavnom izboru hrvatskih filmskih kritičara, samo četiri su nastala u RH, svi ostali u SFRJ, primijetio je Jurica Pavičić. ‘Što je Iva snimila’ (2005) Tomislava Radića, je deseti, Brešanov ‘Kako je počeo rat na mom otoku’ (1996) je četrnaesti, ‘Oprosti za kung fu’ (2004) Ognjena Sviličića petnaesti, a Matanićev (2016) ‘Zvizdan’ šesnaesti (prvi je ‘H-8’). Među prvih 20 nema ni jednog filma nastalog nakon SFRJ (prvi je ‘Surogat’), dok su se dokumentarni filmovi očito poboljšali – među prvih 20 našlo se čak 8 dokumentaraca nastalih nakon 1990. (prvi je ‘Od 3 do 22’).