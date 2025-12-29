Za novogodišnji maraton
Najbolji filmovi 2025.: Godina suočavanja i tihih remek-djela
Filmska 2025. bila je godina ogledala, ne eskapizma: suočavanja s poviješću koja se vraća, kapitalizmom koji melje i društvima koja ponavljaju greške. Najbolji filmovi bili su tihi, spori i nekonvencionalni, s naglaskom na precizne autorske poglede i snažan dokumentarizam. Vrh liste koju je sastavila Zrinka Pavlić za tportal čini Paul Thomas Anderson s Jedna bitka za drugom, a slijede Sentimentalna vrijednost Joachima Triera, hrvatski dokumentarci Fiume o morte i Mirotvorac, te ostali poput Bugonia, Wake Up Dead Man i regionalnih bisera.