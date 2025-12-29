Najbolji filmovi 2025.: Godina suočavanja i tihih remek-djela - Monitor.hr
Danas (11:00)

Za novogodišnji maraton

Najbolji filmovi 2025.: Godina suočavanja i tihih remek-djela

Filmska 2025. bila je godina ogledala, ne eskapizma: suočavanja s poviješću koja se vraća, kapitalizmom koji melje i društvima koja ponavljaju greške. Najbolji filmovi bili su tihi, spori i nekonvencionalni, s naglaskom na precizne autorske poglede i snažan dokumentarizam. Vrh liste koju je sastavila Zrinka Pavlić za tportal čini Paul Thomas Anderson s Jedna bitka za drugom, a slijede Sentimentalna vrijednost Joachima Triera, hrvatski dokumentarci Fiume o morte i Mirotvorac, te ostali poput Bugonia, Wake Up Dead Man i regionalnih bisera.


Slične vijesti

16.01. (23:00)

Još se čekaju Oscar baitovi, ali i ovako imamo što za gledati

Najbolji filmovi iz 2024. prema izboru Journala

  • Queer – Film Luca Guadagnina o američkom iseljeniku u Meksiku, s Danielom Craigom u glavnoj ulozi.
  • Heretic – Psihološki horor s Hughom Grantom i dvije mlade Mormonke u napetoj situaciji.
  • The Remarkable Life of Ibelin – Dokumentarac o Matsu Steenu, gameru koji je vodio bogat digitalni život.
  • Daughters – Dokumentarac o očevima u zatvoru i njihovim kćerima na Daddy Daughter Dance događaju.
  • Kinds of Kindness – Tri odvojene priče Yorgosa Lanthimosa s istim glumcima, zanimljiv i uvrnut film.
  • Challengers – Psihološka drama smještena u svijet tenisa, sa Zendayom u glavnoj ulozi.
  • Emilia Pérez – Mjuzikl-krimić o vođi kartela koji želi živjeti autentično kao žena.
  • The Outrun – Drama sa Saoirse Ronan koja se vraća u rodni kraj kako bi se oporavila od ovisnosti.
  • Kneecap – Priča o nastanku hip-hop grupe koja repa na irskom jeziku, inspirativan i jedinstven film.
  • Dune: Part Two – Nastavak epskog znanstveno-fantastičnog filma Denisa Villeneuvea.
  • Anora – Priča o mladoj striptizeti koja se udaje za sina ruskog oligarha.
  • Bird – Drama o djevojci koja pomaže misterioznom čovjeku pronaći roditelje.
  • The Substance – Tjelesni horor o ženi koja koristi drogu za pomlađivanje, s Demi Moore.
  • A Real Pain – Dirljiva priča o rođacima koji se ponovno okupljaju na putovanju kroz Poljsku.
  • A Different Man – Film o glumcu koji se podvrgava radikalnom zahvatu kako bi promijenio izgled
29.12.2024. (08:00)

Filmovi za prste polizati, samo bez kokica od tri sata

Najbolji filmovi godine: ljubavni trokuti, brutalni arhitekti i seksi Pepeljuge

  • Challengers – Sportska drama o ljubavnom trokutu u svijetu profesionalnog tenisa, sa Zendayom kao trenericom, suprugom i tajnom čuvarkom emocionalnih setova.
  • All We Imagine as Light – Indijska priča o trima ženama, njihovim snovima, ljubavima i bolničkim kuhinjama, uz nagradu iz Cannesa.
  • Nickel Boys – Potresna adaptacija romana o segregaciji, popravnim školama i nadi usred sustavne nepravde.
  • The Brutalist – Povijesna drama o arhitektu koji gradi karijeru u SAD-u, uz modernistički štih i trajanje od skoro četiri sata.
  • Anora – Duhovita dramedija o seksualnoj radnici koja se udaje za sina ruskog oligarha – što bi moglo poći po zlu?
26.11.2020. (18:30)

SF RH

Jurica Pavičić o najboljim hrvatskim filmovima: Velika većina nastala – u Jugoslaviji

Od dvadeset najboljih hrvatskih filmova, prema nedavnom izboru hrvatskih filmskih kritičara, samo četiri su nastala u RH, svi ostali u SFRJ, primijetio je Jurica Pavičić. ‘Što je Iva snimila’ (2005) Tomislava Radića, je deseti, Brešanov ‘Kako je počeo rat na mom otoku’ (1996) je četrnaesti, ‘Oprosti za kung fu’ (2004) Ognjena Sviličića petnaesti, a Matanićev (2016) ‘Zvizdan’ šesnaesti (prvi je ‘H-8’). Među prvih 20 nema ni jednog filma nastalog nakon SFRJ (prvi je ‘Surogat’), dok su se dokumentarni filmovi očito poboljšali – među prvih 20 našlo se čak 8 dokumentaraca nastalih nakon 1990. (prvi je ‘Od 3 do 22’).

18.01.2020. (09:30)

Heroina nova

Filmski kritičari izabrali ‘Dnevnik Diane Budisavljević’ za najbolji film prošle godine, ‘General’ najlošiji

Hrvatsko društvo filmskih kritičara dodijelilo je filmu ‘Dnevnik Diane Budisavljević’ redateljice i scenaristice Dane Budisavljević svoju godišnju nagradu Oktavijan za najbolji dugometražni igrani film u 2019. godini. Njen film dobio je prosječnu ocjenu 4,29, drugi na listi je ‘Sam samcat’ Bobe Jelčića (ocjena 3,52), a na trećem ‘Moj dida je pao s Marsa’ Marine Andree Škop i Dražena Žarkovića (3,16). Najlošije je ocijenjen Vrdoljakov ‘General’ – 1,38. Jutarnji

30.03.2019. (16:45)

10 travanjskih filmova koje ne treba propustiti (ili bar zabilježiti za kasnije gledanje)

12.02.2019. (15:45)

Odlična lista: Dirljivi filmovi o djetinjstvu, povodom libanonskog filma ‘Capernaum’, nominiranog za Oscar