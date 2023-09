Kviskoteka. Nema dalje

Ovdje smo bacili pogled u dalj na ponudu nekih od najkvalitetnijih kvizova ili game showova datiranih posljednjih dekada na ovim prostorima, nekad od Vardara pa do Triglava, danas od Čakovca do Dubrovnika ili Umaga do Vukovara. I natrag. Dok Lokas najavljuje nova autorska čudesa pod nazivom ‘Solo’ i dok se u domaćim produkcijskim mozgovima rola još ponešto aktivnih ideja s potencijalno iznimno zabavnim game i kviz projektima, izlistali smo onaj kvalitativni vrh i temelj. Kao meritorni kriteriji uzeti su: originalnost koncepta, zabavnost, gledanost, medijski feedback, procjene TV struke, dugotrajnost, potencijalni izvozni uspjeh u inozemstvu. I naravno – X faktor, piše Anđelo Jurkas za Mixer.

KVISKOTEKA (1980. – 1995.) – JRT, HTV

Vrijeme kada su imena garantirala kvalitetu. Kada je naoko mrki brk Laze Goluže , autora projekta s produženom rukom genijalnog Olivera Mlakara u voditeljskoj ulozi, zabavljao Jugu, a kasnije samo Lijepu Našu s do danas neprebačenim kviz konceptom. ABCD pitalice, Bliski susreti, Igra asocijacija, Igra detekcije, Final kviz znanja davali su takav savršeni mash up uzbuđenja i napetice, znanja i zabave, jednostavno generacijski su premostili jaz od doslovnih 7 do 77 fantastičnim centriranjem posred mete s dva imperativa: ‘zabavi nas’ i ‘nauči nas’. Kako je itko ikada dopustio da takvo remek-djelo ikada bude ugašeno i prestane se emitirati?

Vrijeme kada su imena garantirala kvalitetu. Kada je naoko mrki brk , autora projekta s produženom rukom genijalnog u voditeljskoj ulozi, zabavljao Jugu, a kasnije samo Lijepu Našu s do danas neprebačenim kviz konceptom. ABCD pitalice, Bliski susreti, Igra asocijacija, Igra detekcije, Final kviz znanja davali su takav savršeni mash up uzbuđenja i napetice, znanja i zabave, jednostavno generacijski su premostili jaz od doslovnih 7 do 77 fantastičnim centriranjem posred mete s dva imperativa: ‘zabavi nas’ i ‘nauči nas’. Kako je itko ikada dopustio da takvo remek-djelo ikada bude ugašeno i prestane se emitirati? UPITNIK (1997. – 2004.), HTV, Nova TV

Da je radio samo ‘Upitnik’, kratku i brzu, dinamičnu i jednostavno neobranjivu win win formu, Jošku Lokasu je trebalo zaštiti prezime na Prisavlju. Doticao se autorski još svega i svačega (Diplomac, HNL manager, Jeopardy, Derbi, 5 minuta slave), ničega se toga niti uz puno napora nećete dosjetiti koliko će vas zaskakati u flashbackovima njegovo simpatično urlanje i poistovjećivanje s gledateljima, naprosto navijanje da mu maznu lovu. Dobar dio tog šarma naprosto vabi za nečim sličnim.