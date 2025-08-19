Nije sve u sauni i ribljem ulju

Svaki deseti Europljanin živi u stanju energetske oskudice, što znači da nije u stanju održavati svoj dom ugodno toplim tijekom zime i ugodno rashlađenim tijekom ljeta, što udvostručava rizik lošeg zdravlja i skoro pa utrostručuje vjerojatnost pojave vlage, a svaki šesti Europljanin živi u nezdravoj zgradi u kojoj se osjeti vlaga, ima plijesni i nema dovoljno dnevnog svjetla čime se šanse za oboljenja povećavaju za 66%, a vjerojatnost da obole od astme te alergijskih bolesti je za 40% veća. Kao posljedica ovoga europsko zdravstvo na bolesti povezane s vlažnim životnim uvjetima, astmu i kroničnu opstruktivnu plućnu bolest troše 82 milijarde eura godišnje. Novi list