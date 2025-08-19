Nije sve u sauni i ribljem ulju
Najdulje se zdravo živi na Malti, a najkraće u Latviji
žStanovnici Europske unije u prosjeku mogu očekivati 63,1 godinu zdravog života. Najbolje prolazi Malta s impresivnih 71,4 godine, gotovo deset više od prosjeka. Slijede Italija (69,1) i Bugarska (68,6), dok Grčka i Slovenija dijele 66,6. Na dnu je Latvija sa svega 52,7 godina, a iznenađujući su podaci za baltičke države poput Danske (56,3) i Finske (57,1), unatoč njihovim razvijenim zdravstvenim sustavima. Hrvatska je također ispod prosjeka, s 61,4 godine zdravog života. HRT