Najviše novca u godinu dana do ožujka ove godine donio je let British Airwaysa između njujorške zračne luke J. F. Kennedy i londonskog aerodroma Heathrow, čak 1,15 milijardi dolara. Drugi na ljestvici je let australskog Quantasa između Melbournea i Sydneyja koji je toj kompaniji donio prihode od 861,3 milijuna dolara. Treće mjesto zauzima let između Heathrowa i Dubaija na kojem je Emirates zaradio 796,2 milijuna dolara.