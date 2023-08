Prva linija sigurnosti

General pukovnik Ben Hodges bivši je zapovjednik američke vojske koji sada djeluje u Centru za analizu europske politike. Rusi su u nevolji, i oni to znaju. piše u članku koji je prenio Sky News. Kaže da je to razlog zbog kojeg se Rusija obratila Kini za pomoć. Ruskim generalima ponestaje vremena, streljiva i ljudstva. Ova procjena se ne temelji na bilo kakvim internim obavještajnim podacima – to je jasno iz informacija otvorenog izvora i mog vlastitog iskustva. Moja procjena bi mogla biti promašena, ali sam prilično siguran da nije. Ovo je utrka i ne vidim dovoljno hitnosti. Moramo odmah gurnuti papučicu gasa do poda. Index