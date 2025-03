Od investicija u mir do profita od rata

Na graničnom prijelazu Brod na Kupi – Petrina održalo se jubilarno okupljanje djelatnika graničnih službi. Skupu se obratio i slovenski parlamentarac Janko Veber. On je objavio kako obje strane žele da se žica ukloni, no sa slovenske strane predlaže alternativu u obliku – narodne obrane. Prema njemu, to bi funkcioniralo kao u bivšoj državi, a u slučaju dolaska migranata granicu bi čuvali građani. Novi list