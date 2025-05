Strah od 100 tisuća milja više ne postoji kao što je bio. Automobili sada mogu lako doći do 200 tisuća km i više. No, najvažnije je odlučiti koliki je budžet, procijeniti svoj proračun, osnovne potrebe i način života. Od manjih auta tu su Toyota Corolla, Honda Civic i Mazda 3. Kada je riječ o autima srednje veličine, stručnjaci za automobile Pyle i Beneke se slažu: Honda Accord, Honda Civic, Toyota Camry i Mazda 6. Ako tražite rabljeni monovolumen, Pyle preporučuje Kia Carnival ili Kia Sedona. Među terencima Subaru, a od kamioneta preporučuju dva Toyotina modela: Tacoma i Tundra. Ako tražite rabljeni kompaktni SUV, Beneke hvali Hyndai Santa Fe i Hyundai Tucson. N1, Best Life