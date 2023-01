Prevare na tržištu polovnjaka češće su u istočnoj Europi

Njemačke vlasti namjeravaju udvostručiti kvotu za useljavanje nekvalificiranih radnika iz BiH i susjednih zemalja, piše u prijedlogu zakona u koji je agencija dpa imala uvid. Ubuduće bi ih trebalo biti do pedeset tisuća godišnje. Prema važećim zakonima, naime, iz cijelog svijeta može se doseljavati „stručna“ radna snaga. Jedino s Balkana ljudi mogu dobivati posao i radnu vizu čak i kad rade van struke ili bez stručne spreme. U promjene spada i takozvana „karta šansi“, to jest mogućnost da se ljudi naprosto dosele u Njemačku te da tek tu, na licu mjesta, traže posao. Za to vrijeme imaju pravo na rad na pola radnog vremena izvan struke kako bi zaradili za život. DW