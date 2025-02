Kvačilo na izdisaju? Vrijeme je za "doktorski" pregled!

Češka kompanija Praga, osnovana još početkom 19. stoljeća, proizvodila je u svojoj povijesti svašta – od mostova i parnih strojeva, preko automobila, motocikala i kamiona, pa čak i zrakoplova, a danas u svojoj ponudi ima i prvi hiperautomobil nastao u toj zemlji. Njegovo je ime Bohema, zamišljen je kao trkaći bolid za stazu, ali homologiran i za cestu, no bez elektrifikacije u pogonskom sustavu. Samo čisto iskustvo benzinskog motora i brzine, to je ono što češki proizvođač želi pružiti uskom krugu svojih kupaca, spremnih istresti oko 1,5 milijun dolara (plus porez) za njihov prvi bolid ovog tipa. Cijeli automobil izrađen je s brzinom na umu, podešavan u zračnim tunelima gdje se razvijaju bolidi za Formulu 1, a proizvodnja je u potpunosti ručna. Autonet