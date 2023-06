Počnite štedjeti

U finskom brodogradilištu završena je gradnja najvećeg broda za krstarenje na svijetu Icon of the Seas kojeg je naručila tvrtka Royal Caribbean International te je on prvi put porinut u vodu na probnu vožnju. Riječ je o brodu koji je dugačak čak 365 metara, širok gotovo 50 metara, a teži 250.800 tona. Na 20 paluba ima više od 2.800 kabina. Kada zaplovi karipskim vodama u siječnju 2024. godine moći će primiti 5610 putnika i 2350 članova posade. Na kruzeru će biti najveći vodeni park koji je sagrađen na nekom brodu, a gosti će moći uživati na toboganima, u jacuzzijima i sedam bazena. (Večernji)