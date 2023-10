Tuga praznog parkinga

Westgate je podijelio dio svoga tržišta za spornu kampanju u nekoliko segmenata: vlasnike/ce apartmana, žene koje učestalo naručuju robu, osobe koje traže odjeću za razne prigode, kao i one koji često kupuju online. Međutim, s obzirom na to da se radi o jumbo plakatima, mora se uzeti u obzir kako će kampanja obuhvatiti i ostale ljude. Ovdje govorimo o dijelu takozvanog sofisticiranog masivnog marketinga. Radi se o tzv. “sljepilu targetiranja”. Do njega dolazi prilikom kreiranja kampanje gdje smo potpuno fokusirani na targetirani segment tako da u potpunosti ignoriramo ostale segmente. U slučaju Westgatea, svojim porukama uvrijedimo ljude koji se možda nužno ne nalaze u targetiranom segmentu, ali se zato sigurno nalaze u našim ostalim segmentima. Netokracija