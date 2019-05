Nakon plastike, antibiotici: Studija pokazuje opasne razine zagađenja rijeka diljem svijeta

Na stotine rijeka diljem svijeta, od Temze do Tigrisa, zagađeno je visokim razinama antibiotika, kaže do sada najveća svjetska studija o ovoj temi. Zagađenje antibioticima je jedno od ključnih načina na koji bakterije razvijaju otpor prema njima čime ih čine neefektivnima prilikom korištenja. UN je prošlog mjeseca objavio da bi “porast bakterija otpornih na antibiotike do 2050. godine mogao ubiti deset milijuna ljudi”. Novi list / Guardian