Ne možeš rastjerati oblake ni da hoćeš

Još početkom 70-ih godina prošlog stoljeća zbog sumnje u učinkovitost Svjetska meteorološka organizacija provela je tri velika međunarodna pokusa. Svaki je trajao pet godina, no nije se uspjelo nedvojbeno dokazati da srebrni jodid, na čijem se unošenju u olujne oblake temelji cijela teorija obrane, pomaže u sprječavanju tuče. Takva je obrana problematična i sa stanovišta očuvanja okoliša jer se tijekom zasijavanja ispušta reagens sa srebrnim jodidom u slobodnu atmosferu. Uz to postoji i sigurnosni rizik ispaljivanja raketa. Prema DHMZ-u, bila bi ekonomski opravdana kad bi njezini troškovi bili manji od šteta koje je takva obrana spriječila. Problem je međutim što ne možemo utvrditi što bi se dogodilo da obrane nije bilo. Umjesto toga, drže da bi bilo učinkovitije i korisnije usmjeriti sredstva u sufinanciranje postavljanja zaštitnih mreža i osnažiti sustav osiguranja. Agroklub … dok ministar Dabro kaže da se protiv tuče treba boriti svim sredstvima, bile one dokazane ili ne, Faktograf tvrdi: “Ima i onih koji bi se protiv tuče borili crkvenim zvonima”