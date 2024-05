Ma što ljudi govorili...

Slovački premijer Robert Fico upucan je nakon sjednice vlade u Handlovi, oko 150 kilometara sjeveroistočno od Bratislave. Do atentata je došlo kada je Fico otišao među okupljene ljude. Napadač je uhićen na licu mjesta i navodno je riječ o 71-godišnjaku. Ustrijeljen je s nekoliko hitaca u prsa i trbuh. Fico je u kritičnom stanju, helikopterom je prebačen u bolnicu, bore mu se za život (Index)

