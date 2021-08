Waterworld

Iako se dosad predviđalo da će zbog globalnog zatopljenja uzrokovanog povećanim emisijama stakleničkih plinova razina mora porasti za jedan metar, zbog sve bržeg otapanja antarktičkog leda do 2100. godine porast bi mogao premašiti čak metar i pol, pokazuje istraživanje objavljeno u časopisu Nature. U istraživanju je ovaj put uzet u obzir i efekt hidrauličkog frakiranja, a rezultati porasta mogli bi značiti katastrofu za brojne priobalne gradove od New Yorka do Šangaja. Monitor