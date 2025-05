Hvali more, drž' se kraja

Studija nizozemskog sveučilišta i partnera pokazuje da bi porast razine mora do 2100. mogao Europu i UK stajati do 872 milijarde eura. Najugroženije su obalne regije Italije, Francuske, Nizozemske i Baltika. Bez dodatne zaštite, ekonomski gubici bit će golemi, no simulacije pokazuju da bi ciljano ulaganje u logistiku i infrastrukturu moglo ublažiti štetu. Zanimljivo, unutrašnjost Italije mogla bi čak profitirati, jer bi se industrija mogla preseliti iz poplavljenih obalnih područja. tportal