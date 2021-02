Mama slučajno naišla u ordinaciju, spotaknula se i pala točno na injekciju!?!

Prekoredno cijepljenje me uopće ne iznenađuje. Zdravstvo je već desetljećima jedan sustav koji počiva na sistemu privilegija različitih vrsta, ništa me ne iznenađuje – rekla je novinarka Nataša Škaričić koja se dugi niz godina bavi zdravstvom. Objašnjenja su previše prozirna i blesava da bi bilo kakvu dodatnu istragu oko toga trebalo raditi. Savršeno je jasno da su VIP-ovci i tzv. društvene elide imale pristup cjepivo i to, onako, na telefonski poziv.