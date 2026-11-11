Nathan Fielder: Kralj neugodnosti i apsurda - Monitor.hr
Danas (14:00)

Čovjek koji je osvježio televiziju

Nathan Fielder: Kralj neugodnosti i apsurda

Kanadski komičar i filmaš Nathan Fielder već godinama pomiče granice televizije i filma kroz svoj jedinstveni spoj dokumentarizma, psihološkog eksperimenta i mrtve ozbiljnosti. Proslavio se serijama Nathan for You i The Rehearsal, u kojima uz pomoć apsurdnih rekonstrukcija i stvarnih ljudi briše granicu između fikcije i stvarnosti. Njegov novi dokumentarac You Can See Everything, koji potpisuje s Lanceom Oppenheimom, u redovnu kinodistribuciju stiže 12. studenog, donoseći publici još jednu dozu njegovog prepoznatljivog, nelagodnog i briljantnog humora. Journal


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21.10. (19:00)

Majstor neugode

Nathan Fielder: Od apsurdnih komičnih eksperimenata do pohoda na Oscar

Povodom izlaska dokumentarca o prevarantici Elizabeth Holmes (Jutarnji), Mental Floss donosi više o jednom od autora: Nathan Fielder poznati je kanadski komičar i redatelj, čuven po stvaranju iznimno neugodnih i apsurdnih situacija. Karijeru je započeo u srednjoškolskoj improv-grupi sa Sethom Rogenom, a proslavio se projektima Nathan for You, The Rehearsal i The Curse. Često spaja komediju s društvenom kritikom – pokrenuo je vlastitu modnu marku Summit Ice, a za potrebe serija naučio je i upravljati zrakoplovom Boeing 737. Njegov najnoviji dokumentarac You Can See Everything vjerojatni je kandidat za Oscar.

12.09. (00:00)

Horor godine, a dokumentarac

You Can See Everything: dokumentarac o jednoj od najpoznatijih prevarantica Silicijske doline

Iza filma “You Can See Everything” stoje produkcijska kuća A24 te redatelji Nathan Fielder i Lance Oppenheim, koji donose novu perspektivu na priču već ispričanu kroz nekoliko dokumentaraca, podcasta, bestselera i mini-seriju za koju je Amanda Seyfried, glumeći kontroverznu osnivačicu Theranosa, osvojila Emmy. Razloga zbog kojih je “You Can See Everything” izazvao toliko pozornosti ima nekoliko… samo 36 dana prije odlaska na izdržavanje kazne u Bryanu u Teksasu, Holmes, koja gotovo deset godina nije dala nijedan intervju, odlučila ne samo razgovarati s Fielderom, već i njemu i njegovoj ekipi otvoriti vrata svog doma. Pritom im je poručila da “mogu vidjeti sve”.  Deadline piše da je riječ o vrlo neobičnom i jedinstvenom filmu u kojem Fielder, kanadski komičar poznat po poigravanju granicom između stvarnosti i fikcije, preuzima jednu od glavnih uloga. Kao uporan, ali karakteristično suzdržan intervjuist, iz razgovora izvlači jedno iznenađujuće otkriće za drugim. After 5