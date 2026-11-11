Čovjek koji je osvježio televiziju

Iza filma “You Can See Everything” stoje produkcijska kuća A24 te redatelji Nathan Fielder i Lance Oppenheim, koji donose novu perspektivu na priču već ispričanu kroz nekoliko dokumentaraca, podcasta, bestselera i mini-seriju za koju je Amanda Seyfried, glumeći kontroverznu osnivačicu Theranosa, osvojila Emmy. Razloga zbog kojih je “You Can See Everything” izazvao toliko pozornosti ima nekoliko… samo 36 dana prije odlaska na izdržavanje kazne u Bryanu u Teksasu, Holmes, koja gotovo deset godina nije dala nijedan intervju, odlučila ne samo razgovarati s Fielderom, već i njemu i njegovoj ekipi otvoriti vrata svog doma. Pritom im je poručila da “mogu vidjeti sve”. Deadline piše da je riječ o vrlo neobičnom i jedinstvenom filmu u kojem Fielder, kanadski komičar poznat po poigravanju granicom između stvarnosti i fikcije, preuzima jednu od glavnih uloga. Kao uporan, ali karakteristično suzdržan intervjuist, iz razgovora izvlači jedno iznenađujuće otkriće za drugim. After 5