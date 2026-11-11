Čovjek koji je osvježio televiziju
Nathan Fielder: Kralj neugodnosti i apsurda
Kanadski komičar i filmaš Nathan Fielder već godinama pomiče granice televizije i filma kroz svoj jedinstveni spoj dokumentarizma, psihološkog eksperimenta i mrtve ozbiljnosti. Proslavio se serijama Nathan for You i The Rehearsal, u kojima uz pomoć apsurdnih rekonstrukcija i stvarnih ljudi briše granicu između fikcije i stvarnosti. Njegov novi dokumentarac You Can See Everything, koji potpisuje s Lanceom Oppenheimom, u redovnu kinodistribuciju stiže 12. studenog, donoseći publici još jednu dozu njegovog prepoznatljivog, nelagodnog i briljantnog humora. Journal