Gola istina
Naturizam: Neočekivani lijek za bolju sliku o vlastitom tijelu
Naturizam, odnosno kultura bivanja golim u neerotskom smislu (posebice ljeti), sve se više prepoznaje kao učinkovit način za poboljšanje zadovoljstva s vlastitim tijelom kao i samopoštovanjem. Stručnjaci ističu da izlaganje stvarnim, prosječnim tijelima – bez filtera i odjeće – pomaže u razbijanju nerealnih društvenih standarda i smanjenju anksioznosti. Za razliku od društvenih mreža koje potiču štetne usporedbe, naturističko okruženje nudi osjećaj prihvaćanja, jednakosti i psihološkog oslobođenja. Iako se često suočava s društvenim stigmama, istraživanja pokazuju da planirano skidanje odjeće pomaže ljudima da prihvate svoje nedostatke, ožiljke i prirodan izgled te izgrade zdraviji odnos prema vlastitom tijelu. BBC