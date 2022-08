Spletke i intrige

Naslovni optuženi je Alexandre Farel (igra ga redateljev sin Ben Attal), mladić koji se sa studija na Stanfordu vratio u Pariz na vikend kako bi posjetio svoje nedavno razvedene roditelje i prisustvovao godišnjici mature. S druge strane stoji Mila, djevojka koju je Alexandre navodno silovao. S njom je vežu pseudo-obiteljske veze. U trenutku događaja, Alexandre i ona su se tek upoznali i on ju je odveo na tulum sa svojim prijateljima i naveo na konzumaciju alkohola. Dok redatelj filma traga za istinom, prateći stazu koju je zacrtala autorica izvorne knjige, u pozadini se otkrivaju neke druge stvari koje mutne linije, utječu na perspektivu i prikazuju društvene podjele iznad nivoa onoga što bi, strogo pravnički gledano, bilo na stvari. Situacija, naravno, otvara razdor u okviru svježeg para, baziran na roditeljskim perspektivama u kojoj svaki automatski staje na stranu svoga djeteta: majka optuženog sina tvrdi kako on to nikada ne bi učinio, dok otac kćeri u afektu prijeti. Pored toga, tu je pitanje i klasne pripadnosti i privilegija koju ona nosi. Lupiga