Kad ne možeš pobijediti konkurenciju, genetski se udruži

Posjetite svoje pretke – neandertalci; piše na velikom reklamnom plakatu uz cestu. Ne treba dodatna informacija kako bismo zaključili da se radi o reklami Muzeja krapinskih neandertalaca. U suštini i najopćenitije, ova sintagma igra na provjerenu kartu identitetskog imaginarija. To uvijek i svugdje prolazi. Poziva nas se da kao posjetitelji podijelimo djelić zamišljene povezanosti s praljudima otprije trideset ili tristo tisuća godina. No identitetski trop kreiran putem ove reklamne poruke, svjesno ili bit će prije ipak nesvjesno, cilja i seže onkraj uobičajenih društveno-političkih igrica i agitpropa kojima nas se ovdje već decenijama kolektivno truje. Ne mogu se u njemu prepoznati Hrvati, Srbi i Bošnjaci, ni njihovi nacionalni interesi, mitovi i povijesti. Jednako je teško među neandertalcima, našim precima, prepoznati katolike, pravoslavce i muslimane. Ništa od toga. Samo puko čovjekoliko-životinjsko postojanje koje daleko prethodi svakoj simboličkoj političkoj intervenciji prevođenja gole egzistencije u ideologiju – piše Hajrudin Hromadžić. Novosti…