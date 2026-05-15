Bez anestezije, a i dopunskog osiguranja
I praljudi su znali za dentalnu medicinu: znanstvenici otkrili namjerno probušene zube – kamenim oruđem
Novo istraživanje objavljeno u PLOS One donosi moguće najstarije poznate dokaze invazivnog stomatološkog zahvata u ljudskoj povijesti i to ne kod modernih ljudi, nego kod Neandertalaca, piše Gizmodo. Otkriće dolazi u obliku otkrivenog zuba starog 59.000 godina s oštećenjima koja su nastala namjernim bušenjem kamenim alatom. Snimke zuba pokazale su ozbiljnu demineralizaciju i duboki karijes, zbog čega istraživači vjeruju da je zahvat bio pokušaj ublažavanja jake boli. Drugim riječima, neandertalci možda nisu razumjeli stomatologiju u modernom smislu, ali su očito shvatili da uklanjanje oštećenog dijela zuba može smanjiti patnju. tportal