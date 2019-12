Beogradski Repetitor i zagrebački Seven That Spells glavni su izvođači Art & Music festivala koji će se 19. studenog održati u Puli, kao jedna od najstarijih glazbenih manifestacija u Hrvatskoj. Fifth Abyss i The BlackBellis predstavljat će domaće snage koji se publici predstavljaju po prvi put, dok će Sick Crap predstaviti mlađe, ali već znane pulske punk/HC snage. Uz novu i uzbudljivu glazbu, zaštitni znak Art&Musica je i strip radionica koja će se ove godine održati od 15. do 19.11. u prostoru Strip kluba “Epidemija” u Rojcu. Pod vodstvom Petre Gardijan novi polaznici bit će u mogućnosti naučiti tehnike stvaranja stripa dok će oni iskusniji usavršavati svoje vještine.

Organizator predstavlja izvođače:

Fifth Abyss čine petorica pulskih srednjoškolaca i za sebe kažu da su pristaše alternativne životne filozofije. Dolaze iz grada u kojem prema posljednjem istraživanju o kulturnim potrebama mladih u jadranskim gradovima više od 80% učenika 3. i 4. razreda srednje škole ne voli slušati punk/metal/rock/blues glazbu. Ovaj mladi band prvi put osjetit će čari nastupa uživo i otvoriti koncertnu večer na A&M festivalu. Sick Crap predstavljaju jedno od svježih imena na pulskoj punk/HC sceni. Iako mladi, vrlo konkretni i uigrani, zanimljivog nastupa i dobre energije. Nakon nastupa diljem Hrvatske i Slovenije predstavljaju ovogodišnji album indikativnog naziva „Wasted Kids” kao i naslove sa sljedećeg koji je u pripremi za početak 2017. Ne propustiti. The Blackbellis su ekipa veterana pulske rock’n’roll scene koju čine bivši i sadašnji članovi Messerschmitta, Spoonsa, Anti Otpada, Hazea, Barbara… i u najnovijoj inkarnaciji predstavit će svojih nekoliko svježih pjesama. Bit će to i svojevrsni uvod u nastup uistinu žestokih momaka koji slijede. A slijede dva stvarno velika imena: Seven That Spells i Repetitor. I o jednima i o drugima već se sve zna. Zagrebački Seven That Spells dolaze iz nekih drugih prostranstava i najduži su i najpoznatiji projekt Nike Potočnjaka (uz Jastreb i Otrovnu Kristinu). Psycho Kraut Stoner Noise, štogod napisali, teško će pobliže opisati beskompromisni zvuk ovog sastava, koji je na žalost ili na sreću (njihovu), poznatiji u Europi nego u Hrvatskoj. Band koji ima iza sebe 11 albuma, inozemnog izdavača i nekoliko većih turneja po zapadnoevropskim odredištima po prvi put predstavit će se pulskoj publici i to dan nakon koncerta u austrijskom Kufstainu. Iako nisu za svačije uši nastupi ovog banda predstavljaju vrlo intenzivno iskustvo za svakog posjetitelja pa stoga vjerujemo da će i ovaj nastup biti jedan od onih o kojem će se još dugo poslije pričati. Beogradski Repetitor dolazi s netom objavljenim trećim albumom „Gde ćeš“ i usred su europske turneje. Album je odlično ocijenjen od strane kritičara, a promovirat će ga na festivalu na kojem su prije gotovo 10 godina (2007.) pobijedili i nakon čega, kako sami kažu, više ništa nije bilo kao prije. O zanimljivosti i energiji njihovih koncerata sve je već napisano, Repetitor ne zna drugačije nego krenuti na sve ili ništa. Tko je svjedočio njihovim koncertima novu priliku zasigurno neće propustiti, a tko nije neka iskoristi prigodu da svjedoči. Program Art&Music festivala 2016. realiziran je sredstvima Ministarstva kulture RH.