Di god da pogledam, guzice i sise, 'alo alo di si'?

Daleko najpoznatija Zoričićeva odluka je ona o zabrani cajkaškog koncerta, no još je niz zabrana koje je Zoričić uveo, ali je zbog negodovanja i posljedica tih zabrana svoju odluku morao povući. Isto se dogodilo i s pokušajem zabrane toplesa, pijenja alkohola i postavljanja videonadzora na plažama u Puli. No, sve je počelo još na početku mandata: pokušao je zabraniti prodaju pića na kioscima kako ne bi ugrozio ugostitelje. Zabranio je hranjenje životinja, žena hranila mačke pa dobila kaznu. Zatim je postavio stupiće da onemogući ulaz u starogradsku jezgru. Jednom je čovjeku pozlilo i hitna zbog stupića nije mogla do njega. Nakon što su građani, oporba i ostatak javnosti koji mu sve više predbacuju pretjeranu sklonost desničarskim politikama danima komentirali pa čak i ismijavali iz najnovijeg pokušaja zabrane, iz Grada se sada ograđuju od te odluke i optužuju Možemo za donošenje krivih zaključaka. Index