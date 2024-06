Dobra godina za humanitarce

To je stvarno nevjerojatan doživljaj, popeti se na pozornicu i to u večeri kad jedan George Lucas prima nagradu za životno djelo iz ruku Francisa Forda Coppole. Malo mi je čudno, sve skupa zvuči nestvarno, no ono možda što je bitnije od toga je da sam ovu nagradu posvetio Tomi Buzovu, čovjeku koji me je inspirirao za ovaj film – rekao je Slijepčević za HRT. Teško je bilo naći lokaciju za snimanje filma ,a na kraju su ga našli – usred Zagreba, i to kod Glavnog kolodvora, gdje su snimili film. Na Glavnom kolodvoru smo primijetili komad pruge koji čak u filmu nismo morali dopunjavati nikakvim specijalnim efektima. Tako da je većina eksterijera što se u filmu vidi iz vlaka, zapravo Zagreb. Malo je žalosno da lokacija izgleda tako filmski autentično, ali taj dio pruge doista više naliči na ambijent iz 1943. bilo gdje u nekoj zabiti, nego iz 1993. godine u Bosni. Novosti