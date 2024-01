Kad vam mobitel već diktira ostale aspekte života...

Pokušaja da na hrvatskom tržištu zaživi nešto poput TaskRabbita i aplikacija za pronalaženje majstora svih vrsta bilo je skoro koliko i pokrenutih servisa za dostavu proizvoda lokalnih OPG-ova. Nijedna nije zaživjela. No, autori nove aplikacije Postaj ističu kako su oni napravili mobilnu aplikaciju, a ne web stranicu, odnosno ovdje se ne radi o oglasniku. Sve obavijesti kod njih idu samo kroz aplikaciju i korisnici nemaju broj majstora dok god se on ne prijavi na posao i želi da se dogovore oko posla. Na aplikaciji Postaj je u prvih mjesec i pol aktivnog korištenja aplikacije u cijeloj Hrvatskoj objavljeno oko 700 poslova, prijavljeno oko 300 različitih građevinskih tvrtki i oko 3000 korisnika. Tvrka iza aplikacije partner su Hrvatske obrtničke komore u projektu HOK Obrtnik plus i trenutno predstavljaju aplikaciju po Hrvatskoj. Netokracija