Nema više cile-mile

Prema Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj, 79 milijuna tona plastičnog otpada ispušteno je u okoliš bilo kopnenim bilo vodenim curenjem, spaljivanjem u otvorenim jamama ili odlagalištima u 2019. To predstavlja više od jedne petine ukupnog globalnog otpada. Ispunjavaju li tvrtke obećanja da će poslovati čišće? DW i European Data Journalism Network istražili su neke od najvećih europskih proizvođača hrane i pića kako bi to provjerili. Identificirali su ukupno 98 obveza vezanih uz plastiku od 24 tvrtke za hranu i piće sa sjedištem u Europi koje su sklopljene tijekom proteklih 20 godina. Više od polovice ovih obećanja dano je tek u posljednjih nekoliko godina, a većina nudi navedeni cilj do 2025. U slučaju najmanje 37 obećanja koja su već trebala biti isporučena, evidencija nije dobra: 68% očito nije uspjelo ili se o njima nikada više nije izvještavalo. Kada tvrtke ne ispune svoja obećanja, obično to ne spominju otvoreno. Umjesto toga, tiho odustaju od cilja ili mijenjaju njegov opseg ili ciljnu godinu. H-alter