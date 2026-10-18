O građevini učim od kuće do kuće

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Neugodno iznenađenje u Zagorju: Justus Reid zbog azbesta mora rušiti kat kuće
Američki influencer Justus Reid ponovno naišao na problem tijekom renovacije kuće u Hrvatskom zagorju, ovaj put drugu, koju je platio 25.000 eura. Nakon uklanjanja jednog zida otkrio je da je gotovo cijeli gornji kat izgrađen od opasnih azbestnih ploča. Kako bi sigurno uklonio opasni materijal, morat će srušiti cijeli gornji kat iznad betonske konstrukcije te ga ponovno izgraditi i ishoditi potrebne dozvole. Iako će ga neočekivani radovi stajati desetke tisuća eura i ozbiljno premašiti planirani budžet, Reid ne planira odustati od obnove. Index