Samostalno skidanje? Samo ako voliš medicinske avanture

Azbest je prirodni mineralni materijal koji se sastoji od dugih i tankih vlakana, otpornih na toplinu, vatru, električnu energiju i kemikalije, što ga je činilo idealnim za razne primjene u industriji i građevini. Uporaba azbesta je danas zakonom zabranjena zbog njegove dokazane štetnosti po ljudsko zdravlje. Koristio se u građevinskim materijalima, izolaciji i ventilacijskim sustavima, u automobilima, električnoj opremi, brodogradnji i kućanstvima (stare peći, glačala, podni oblozi itd)… Kada se materijali koji sadrže azbest oštete, razbiju, režu, buše ili na bilo koji način oštete, mikroskopski fini dijelovi azbestnih vlakna oslobađaju se u zrak.

Udisanje tih vlakana može izazvati ozbiljne, često i neizlječive bolesti, koje se razvijaju i desetljećima nakon izlaganja. Ako se želi obaviti uklanjanje azbestnog materijala, npr. salonitnih ploča s krova, nikako se to ne smije provoditi samostalno već se treba angažirati ovlaštene osobe, koje će to obaviti pod strogim i kontroliranim uvjetima. Zgradonačelnik… Kad udahnemo azbestna vlakna, većina ih bude izbačena iz organizma, no neka od njih zaostanu u plućima i ostanu čitav život. Valja napomenuti da smo svi mi izloženi malim koncetracijama azbestnih vlakana u zraku. Kratkotrajna izloženost ovim vlaknima ne predstavlja zdravstveni rizik, ali su češće kod nekih profesija… Zdravo budi