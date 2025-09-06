Samostalno skidanje? Samo ako voliš medicinske avanture

Azbest – nevidljivi neprijatelj u našim domovima - Monitor.hr
Azbest – nevidljivi neprijatelj u našim domovima

Azbest je prirodni mineralni materijal koji se sastoji od dugih i tankih vlakana, otpornih na toplinu, vatru, električnu energiju i kemikalije, što ga je činilo idealnim za razne primjene u industriji i građevini. Uporaba azbesta je danas zakonom zabranjena zbog njegove dokazane štetnosti po ljudsko zdravlje. Koristio se u građevinskim materijalima, izolaciji i ventilacijskim sustavima, u automobilima, električnoj opremi, brodogradnji i kućanstvima (stare peći, glačala, podni oblozi itd)… Kada se materijali koji sadrže azbest oštete, razbiju, režu, buše ili na bilo koji način oštete, mikroskopski fini dijelovi azbestnih vlakna oslobađaju se u zrak.

Udisanje tih vlakana može izazvati ozbiljne, često i neizlječive bolesti, koje se razvijaju i desetljećima nakon izlaganja. Ako se želi obaviti uklanjanje azbestnog materijala, npr. salonitnih ploča s krova, nikako se to ne smije provoditi samostalno već se treba angažirati ovlaštene osobe, koje će to obaviti pod strogim i kontroliranim uvjetima. Zgradonačelnik… Kad udahnemo azbestna vlakna, većina ih bude izbačena iz organizma, no neka od njih zaostanu u plućima i ostanu čitav život. Valja napomenuti da smo svi mi izloženi malim koncetracijama azbestnih vlakana u zraku. Kratkotrajna izloženost ovim vlaknima ne predstavlja zdravstveni rizik, ali su češće kod nekih profesija… Zdravo budi


17.09.2024. (20:00)

Neuništiv, ali nas može uništiti

Azbest – nekad nezaobilazan u gradnji, danas opasan i zabranjen

Azbest je grupa sitnih minerala (silikata) koje je nemoguće vidjeti golim okom i koji su opasni ako ih se udahne. U doslovnom prijevodu s grčkog, riječ azbest znači “neuništivo”, pa to objašnjava široku primjenu koju je azbest imao u građevinarstvu od 50-ih do 80-ih godina prošlog stoljeća. Azbest je dobar izolator elektriciteta, mehaničkih sila, zraka, topline i otporan je na koroziju, toplinu i većinu kemikalija. Krovovi, cijevi, žbuka…, sve je u sebi sadržavalo azbest kako bi bilo trajnije. Doduše, ako je azbest u dobrom stanju, siguran je, no čim se malo ošteti, postaje opasan. Upotreba azbesta u Hrvatskoj i cijeloj EU zabranjena je od 2006., no to ne znači da su svi koji imaju azbestne krovove ili cijevi trebali obnoviti svoje domove. Sva nova gradnja ide bez azbesta, a sve renovacije “azbestnih” domova, zgrada, postrojenja moraju se obaviti s puno opreza i poštujući zakonom propisana pravila. Savjeti

16.04.2024. (13:00)

Dok se netko ne razboli

Solinska plaža deponij je azbesta, a ljudi se na njoj i dalje kupaju

Solinska javna plaža Kosica u Vranjicu još uvijek je deponij azbesta na čijim ostacima tijekom ljeta plivaju i sunčaju se brojni kupači i igraju djeca, ne znajući da je to opasno za njihovo zdravlje, a kako bi i znali kada na plaži ne postoje table s upozorenjima, kažu zabrinuti Vranjičani. Na taj problem posljednje četiri godine na sva zvona upozorava Građanska inicijativa “Mjesto koje hoće živjeti” tražeći sanaciju plaže ili barem, za početak, ograđivanje tog prostora i označavanje deponija azbesta opasnog za zdravlje. Inspekcije, ministarstava, državni inspektorat i Fond za zaštitu okoliša i dalje imaju intenciju odugovlačiti rješavanje tog problema sljedećih petnaest godina. Oni kažu da je kakvoća mora uredne kvalitete te da će ograditi plažu kad krene sanacija. Nacional

15.12.2018. (14:02)

Johnson&Johnson puder za bebe sadrži azbest, držali su to u tajnosti desetljećima

26.11.2017. (19:01)

Opasnost u mrvicama

Udruga Moj otok: Azbest još postoji i nalazi se posvuda

Želimo osvijestiti ljude da azbest još postoji, a na njegove opasnosti upozoravamo od 2012., rekao je Nenad Maljković, predsjednik udruge Moj otok. U Velikoj Gorici govorio je o opasnostima azbesta od kojeg su najčešće napravljene ploče na krovovima i fasadama. No azbesta ima i u cijevima, poput ventilacijskih ili vodovodnih. Udrugu Moj otok osnovali su na Krku i najprije tamo pokrenuli akciju “Moja Hrvatska bez azbesta!”. Već te prve godine na Krku su u tri mjeseca zamijenili 200 krovova. Svijest o zdravijoj okolini bez kancerogenog azbesta šire Hrvatskom, pišu 24 sata.

08.07.2016. (09:50)

Otrovna atmosfera

Azbest na krovovima 600 zgrada u Zagrebu – na školama i vrtićima

Iako u EU odavno zabranjen, azbest u Hravatskoj još nije uklonjen, a ni sankcije nisu predviđene, piše HRT. Ironično je da je trećina fasade bolnice za plućne bolesti Jordanovac u Zagrebu prekrivena starim azbestom, koji izaziva rak pluća. Osim u ovoj bolnici, azbest prijeti i u mnogim vrtićima, osnovnim i srednjim školama. “U Zagrebu samo ima oko 600 takvih objekata i to treba istražiti”, kaže toksikolog Franjo Plavšić.

26.06.2016. (13:20)

Problem koji se odgađa

Bolnica za plućne bolesti je od – azbesta, koji izaziva rak pluća

Zagrebačka bolnica za plućne bolesti Jordanovac prekrivena je pločama azbesta, materijalom koji je označen kao potencijalno iznimno opasan i zabranjen u EU. “Riječ je o starim pločama koje propadaju i oslobađaju opasne azbestne iglice. Jedna čestica, koja se upikne u pluća, može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, nerijetko i karcinom pluća”, upozorava sudski vještak Žarko Željko. Telegram