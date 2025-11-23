Kad otpadište postane plaža, a problem postane „tuđi“
U Vranjicu i dalje alarm zbog azbesta iz bivše tvornice Salonit
U Vranjicu je do danas umrlo oko 400 ljudi od bolesti povezanih s izlaganjem azbestu iz zatvorene tvornice Salonit, a građanska inicijativa upozorava da područje i dalje nije dekontaminirano. Azbestne ploče i dalje prekrivaju tvorničke hale, a plaža Kosica, nastala nasipanjem tehnološkog otpada, označena je kao crna točka onečišćenja. Fond za zaštitu okoliša priprema sanaciju Kosice vrijednu 7,5 milijuna eura, dok država predlaže izmjene zakona radi lakšeg obeštećenja oboljelih. Unatoč zatvaranju tvornice 2008., mještani i dalje osjećaju posljedice. Nacional