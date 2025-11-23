U Vranjicu i dalje alarm zbog azbesta iz bivše tvornice Salonit - Monitor.hr
Kad otpadište postane plaža, a problem postane „tuđi“

U Vranjicu i dalje alarm zbog azbesta iz bivše tvornice Salonit

U Vranjicu je do danas umrlo oko 400 ljudi od bolesti povezanih s izlaganjem azbestu iz zatvorene tvornice Salonit, a građanska inicijativa upozorava da područje i dalje nije dekontaminirano. Azbestne ploče i dalje prekrivaju tvorničke hale, a plaža Kosica, nastala nasipanjem tehnološkog otpada, označena je kao crna točka onečišćenja. Fond za zaštitu okoliša priprema sanaciju Kosice vrijednu 7,5 milijuna eura, dok država predlaže izmjene zakona radi lakšeg obeštećenja oboljelih. Unatoč zatvaranju tvornice 2008., mještani i dalje osjećaju posljedice. Nacional


Azbest je prirodni mineralni materijal koji se sastoji od dugih i tankih vlakana, otpornih na toplinu, vatru, električnu energiju i kemikalije, što ga je činilo idealnim za razne primjene u industriji i građevini. Uporaba azbesta je danas zakonom zabranjena zbog njegove dokazane štetnosti po ljudsko zdravlje. Koristio se u građevinskim materijalima, izolaciji i ventilacijskim sustavima, u automobilima, električnoj opremi, brodogradnji i kućanstvima (stare peći, glačala, podni oblozi itd)… Kada se materijali koji sadrže azbest oštete, razbiju, režu, buše ili na bilo koji način oštete, mikroskopski fini dijelovi azbestnih vlakna oslobađaju se u zrak.

Udisanje tih vlakana može izazvati ozbiljne, često i neizlječive bolesti, koje se razvijaju i desetljećima nakon izlaganja. Ako se želi obaviti uklanjanje azbestnog materijala, npr. salonitnih ploča s krova, nikako se to ne smije provoditi samostalno već se treba angažirati ovlaštene osobe, koje će to obaviti pod strogim i kontroliranim uvjetima. Zgradonačelnik… Kad udahnemo azbestna vlakna, većina ih bude izbačena iz organizma, no neka od njih zaostanu u plućima i ostanu čitav život. Valja napomenuti da smo svi mi izloženi malim koncetracijama azbestnih vlakana u zraku. Kratkotrajna izloženost ovim vlaknima ne predstavlja zdravstveni rizik, ali su češće kod nekih profesija… Zdravo budi

Azbest je grupa sitnih minerala (silikata) koje je nemoguće vidjeti golim okom i koji su opasni ako ih se udahne. U doslovnom prijevodu s grčkog, riječ azbest znači “neuništivo”, pa to objašnjava široku primjenu koju je azbest imao u građevinarstvu od 50-ih do 80-ih godina prošlog stoljeća. Azbest je dobar izolator elektriciteta, mehaničkih sila, zraka, topline i otporan je na koroziju, toplinu i većinu kemikalija. Krovovi, cijevi, žbuka…, sve je u sebi sadržavalo azbest kako bi bilo trajnije. Doduše, ako je azbest u dobrom stanju, siguran je, no čim se malo ošteti, postaje opasan. Upotreba azbesta u Hrvatskoj i cijeloj EU zabranjena je od 2006., no to ne znači da su svi koji imaju azbestne krovove ili cijevi trebali obnoviti svoje domove. Sva nova gradnja ide bez azbesta, a sve renovacije “azbestnih” domova, zgrada, postrojenja moraju se obaviti s puno opreza i poštujući zakonom propisana pravila. Savjeti

Solinska plaža deponij je azbesta, a ljudi se na njoj i dalje kupaju

Solinska javna plaža Kosica u Vranjicu još uvijek je deponij azbesta na čijim ostacima tijekom ljeta plivaju i sunčaju se brojni kupači i igraju djeca, ne znajući da je to opasno za njihovo zdravlje, a kako bi i znali kada na plaži ne postoje table s upozorenjima, kažu zabrinuti Vranjičani. Na taj problem posljednje četiri godine na sva zvona upozorava Građanska inicijativa “Mjesto koje hoće živjeti” tražeći sanaciju plaže ili barem, za početak, ograđivanje tog prostora i označavanje deponija azbesta opasnog za zdravlje. Inspekcije, ministarstava, državni inspektorat i Fond za zaštitu okoliša i dalje imaju intenciju odugovlačiti rješavanje tog problema sljedećih petnaest godina. Oni kažu da je kakvoća mora uredne kvalitete te da će ograditi plažu kad krene sanacija. Nacional

Udruga Moj otok: Azbest još postoji i nalazi se posvuda

Želimo osvijestiti ljude da azbest još postoji, a na njegove opasnosti upozoravamo od 2012., rekao je Nenad Maljković, predsjednik udruge Moj otok. U Velikoj Gorici govorio je o opasnostima azbesta od kojeg su najčešće napravljene ploče na krovovima i fasadama. No azbesta ima i u cijevima, poput ventilacijskih ili vodovodnih. Udrugu Moj otok osnovali su na Krku i najprije tamo pokrenuli akciju “Moja Hrvatska bez azbesta!”. Već te prve godine na Krku su u tri mjeseca zamijenili 200 krovova. Svijest o zdravijoj okolini bez kancerogenog azbesta šire Hrvatskom, pišu 24 sata.

Azbest na krovovima 600 zgrada u Zagrebu – na školama i vrtićima

Iako u EU odavno zabranjen, azbest u Hravatskoj još nije uklonjen, a ni sankcije nisu predviđene, piše HRT. Ironično je da je trećina fasade bolnice za plućne bolesti Jordanovac u Zagrebu prekrivena starim azbestom, koji izaziva rak pluća. Osim u ovoj bolnici, azbest prijeti i u mnogim vrtićima, osnovnim i srednjim školama. “U Zagrebu samo ima oko 600 takvih objekata i to treba istražiti”, kaže toksikolog Franjo Plavšić.

Bolnica za plućne bolesti je od – azbesta, koji izaziva rak pluća

Zagrebačka bolnica za plućne bolesti Jordanovac prekrivena je pločama azbesta, materijalom koji je označen kao potencijalno iznimno opasan i zabranjen u EU. “Riječ je o starim pločama koje propadaju i oslobađaju opasne azbestne iglice. Jedna čestica, koja se upikne u pluća, može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, nerijetko i karcinom pluća”, upozorava sudski vještak Žarko Željko. Telegram