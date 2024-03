Meni je važno samo da je zanimljivo

Nula Adama Sandlera. Zero Adam Sandler. Redatelj Johan Renck (Černobil) tražio je točno to od popularnoga glumca na setu filma Spaceman, koji je nakon svjetske premijere na Berlinaleu doletio na Netflix. Jer Sandler nije nikad bio manje Sandler nego u Spacemanu, čak i u odnosu na njegove (izuzetno dojmljive) dramske uloge u filmovima kao što su Uncut Gems ili Reign Over Me. Spaceman je film za nezaborav. Ako ste mislili da vas Sandler može rasplakati samo od smijeha, promislite još jednom. Noseći praktički cijeli film sam na svojim leđima, Sandler je prigušeno dramski sjajan i melankoličan kao češki astronaut Jakub Prochaska na samostalnoj svemirskoj misiji prema Jupiteru kako bi analizirao čestice misterioznog grimiznog Chopra oblaka koji se nadvio na Zemljom u ovoj retrofuturističkoj priči iz bliske budućnosti ili alternativne prošlosti. Marko Njegić za Slobodnu Dalmaciju