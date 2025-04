Najveći kradljivci vremena

Mixer.hr donosi 15 zanimljivih naslova glazbenih dokumentaraca iz svih glazbenih žanrova, a sve ih možete pogledati na Netflixu. Mi izdvajamo ovih šest naslova, dok cijeli popis možete pogledati ovdje.

Rolling Thunder Revue

Filmska priča o Bobu Dylanu koju je ekskluzivno za Netflix napravio Martin Scorsese. Djelomično dokumentarno karaktera, djelomično koncertni film i djelomično izmišljena priča koja djeluje kao san, film predstavlja jedinstveno iskustvo.

Whitney: Can I Be Me

Whitney Houston je sinonim za superzvijezdu: “Američka princeza” i najnagrađivanija glazbenica u povijesti.

Keith Richards: Under the Influence

Kao što i sam naslov sugerira (‘Pod utjecajem’) ovaj film dokumentira kako gitarist The Rollings Stonesa, uz sve poroke koje je isprobao tijekom karijere, svih tih godina uspijeva biti jedan od najprofiliranijih glazbenika na svijetu.

Motley Crue: The Dirt

Nastao kao adaptacija istoimene knjige memoara slavnog, no kontroverznog glam rock benda Motley Crue.

Taylor Swift: Miss Americana

Originalni Netflixov dokumentarni film otkriva ključne događaje, ali i konstantne dobre odnose sa medijima, u uzlaznoj karijeri američke kantautorice Taylor Swift.

Michael Jackson’s This Is It

Američki dokumentarno-koncertni film o probama i pretkoncertnim ritualima Michaela Jacksona snimljen je 2009. u vrijeme priprema za veliku turneju čiji je start bio planiran za srpanj te godine.