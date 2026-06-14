Prokletstvo skinuto nakon pola stoljeća

Djeluje kao nešto izmišljeno reda radi, posebno jer dobitnika odlučuju igrači, ipak nagrada je postala tradicija. NBA liga je tu nagradu uvela nakon smrti bivšeg višestrukog All-Stara i “hall of famera” Jacka Twymana 2012., ali vrijedilo je jer je njenim osmišljavanjem pronijela glas o jednoj od najtužnijih i istovremeno najljepših, a svakako najinspirativnijih priča. Njeni junaci su Jack Twyman i Maurice Stokes, dva vrhunska košarkaša koja su u drugoj polovici 1950-ih igrala zajedno u Rochester i Cincinnati Royalsima, čije je prijateljstvo nadišlo košarkaški teren. Stokes je 1958. na utakmici snažno udario glavom o parket i ostao paraliziran, a Twyman je od njegove obitelji, koja nije mogla plaćati bolničke troškove, preuzeo pravno skrbništvo nad suigračem, brinuo se o njemu i borio se za njega dugih 12 godina, dok ga nije dokrajčio srčani udar. Index