New York Knicksi nakon 53 godine čekanja osvojili naslov NBA prvaka - Monitor.hr
Danas (11:00)

Prokletstvo skinuto nakon pola stoljeća

New York Knicksi nakon 53 godine čekanja osvojili naslov NBA prvaka

New York Knicksi su u petoj utakmici finala u San Antoniu svladali domaću momčad Spursa rezultatom 94:90 te s ukupnih 4:1 u seriji stigli do svog prvog naslova prvaka još od 1973. godine. Iako su Knicksi u utakmicu ušli s katastrofalnim šutom i dvoznamenkastim zaostatkom, u nastavku je uslijedio preokret. Junak povijesne pobjede bio je nevjerojatni Jalen Brunson, koji je s 45 postignutih poena postavio rekord franšize u NBA finalima. Victor Wembanyama i Spursi u dramatičnoj završnici ipak nisu imali odgovor za raspoložene goste iz New Yorka. Index


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