Nije samo visok, mlad i perspektivan

Prvi izbor ovogodišnjeg drafta, 224 centimetra visoki francuski centar Victor Wembanyama (19) je u drugom nastupu zakucavanjima, blokadama i kontrolom lopte te šutom izvana opravdao visoka očekivanja. Postigao 27 koševa uz 12 skokova u porazu svojih Spursa.

Victor Wembanyama displays his tantalizing skillset in his 2nd #NBA2KSummerLeague outing!

27 PTS, 12 REB, 3 BLK pic.twitter.com/Nqw23FEFbL

— NBA (@NBA) July 10, 2023