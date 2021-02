Još se socijalizam drži

Novu knjigu eseja Slavenke Drakulić ‘Café Europa Revisited: How to Survive Post-Communism’ preporučio je The New York Times jer ćemo u ovim tekstovima “možda pronaći novu Elenu Ferrante”, dok u New Yorkeru kažu da njen “kompozitni portret osigurava kristalni pogled na europske vrijednosti”. Drakulić oslikava političku situaciju u (istočnoj) Europi kroz svakodnevna iskustva ljudi – kroz npr. kvalitetu Nutelle. Hrvatski prijevod izlazi na jesen – prevodi autoričina kći Rujana Jeger (Jutarnji).