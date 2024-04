Ako se ne probudim umono, ok je

Vjerojatno ste čuli o negativnim stranama ako spavate na trbuhu ili leđno, no pokušaj utjecaja na to kako ćete spavati noću može donijeti više problema nego što mislimo. Kada zaspimo, tijelo preuzima kontrolu nad položajima u kojima spavamo i tijekom noći se obično samo premješta. No, to se premještanje tijekom spavanja smanjuje s godinama, a istraživanja su pokazala kako većina ljudi najčešće spava u bočnom položaju. Iako neki ljudi preferiraju zaspati u određenom položaju, pogotovo kada su bolesni ili ozlijeđeni, stvarne probleme mogu doživjeti ljudi koji pate od apneje. Iako postoje uspješne metode koje pomažu ljudima da spavaju u točno određenom položaju, odnosno da izbjegnu spavanje u položaju s potencijalnim posljedicama, najbolje je vidjeti kako se tko osjeća nakon spavanja, odnosno je li imao dobar san. National Geographic