Ustaj sine, alarm zove

Cirkadijalni ritam, odnosno prirodni ciklus spavanja i budnosti je 24-satni proces, a obrasci ponašanja kroz dan, poput neredovitih obrazaca spavanja, prekomjerna večernja izloženost svjetlu i sjedilački način života mogu poremetiti taj ritam. Sve to dovodi do problema sa spavanjem. Zato stručnjaci tvrde da nikada ne ostaju u krevetu nakon što im se oglasi alarm. Dok ležim u krevetu, ne bavim se aktivnostima koje nisu vezane uz san i intimnost. To znači da kad se probudim, odmah ustajem iz kreveta. Ovo mi pomaže u održavanju asocijacije da je spavaća soba samo mjesto za odmor, što potiče kvalitetan san, govori doktorica za spavanje Chelsie Rohrscheib. (Index)