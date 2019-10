NeverEnding Story

Hrvatska predsjednica je nagradu, kako se kaže u obrazloženju, dobila zbog „svog globalnog doprinosa kao vođa, diplomata i javni službenik“… Teško je reći šta je Kolindu preporučilo za priznanje. Očijukanje, cmakanje i grljenje sa ustaštvom, hrvatskim fašizmom? Ogavan odnos prema migrantima? Nipodaštavanje i podrivanje susjeda (čitaj Bosne i Hercegovine)? Bizarna, fašistička epizoda sa srpskim čokoladama? Ili sve to zajedno? Baš kao i Gospodnji, čudni su putevi doprinosa globalnoj stabilnosti. Kako bilo, nije to nešto zbog čega bi se ni dokon čovjek trebao nervirati… – gundža Andrej Nikolaidis koji kaže za sebe ja sam, kao i ostali Balkanci, white trash Europe i to me čini slobodnim da mislim (i kažem) puno toga.