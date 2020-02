Etničko mišljenje

Antifašizam u Bosni i Hercegovini više nije, već dugo nije, društvena vrijednost. Shodno tome, nije ni poželjan. Nedavna zbivanja u Mostaru to potvrđuju…… Zapamtite ovo saopštenje. Posve je moguće da je po srijedi jedan od posljednjih autentičnih antifašističkih glasova koji ćete čuti u ovom pokorenom regionu. Nikakvo, dakle, “marksističko čitanje”, nikakav intelektualno-salonski hipsteraj, nego seoski domaćini koji su über-popu Amfilohiju poručili da će, budu li njegova bijesna paščad opet skakala po grobovima njihovih očeva-partizana, dotičnima vlastoručno jebati sve po spisku. Old School, baby, Old School. Napisao melankolični ljevičar Andrej Nikolaidis za Žurnal.info.