Nikolaidis: Kada je lopovluk temelj i razlog postojanja države, onda borba protiv lopovluka, zaista jeste antidržavno djelovanje

Danas se to, kao i manje-više sve ostalo, da prostite, srozalo. Danas reperi govore o književnosti na Oxfordu i Cambridgeu, a sred opšte propasti i mene je zapalo da održim predavanje studentima na Humboldtu. Nakon čega sam taj univerzitet izbrisao sa liste škola koje bi, sutra, moglo pohađati moje dijete. Srozalo se, velim, no Srpska kuća – nedavno otvorena institucija nacionalne kulture Srba u Crnoj Gori – u Podgorici postavila je nove, i za gmizavce nedostižno niske standarde u izboru učesnika tribina koje organizuje. Čini se da tamo možeš gostovati jedino ako od Haga imaš diplomu koja svjedoči da si osuđeni ratni zločinac – komentira Andrej Nikolaidis, na Al Jazeeri, nevjerojatnu informaciju da se Radovan Karadžić na tribini javio live iz zatvora u Haagu. No, šokovi tek slijede – što je sve izgovoreno na toj tribini.