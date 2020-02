Should I burn or should I go?

Vijest je bila šokantna: “Splićanin Filip Zavadlav (25) je osumnjičen da je u subotu u središtu grada ubio trojicu mladića na motorima, ispalio 36 metaka… To je zakonitost: gotovo svi ubijeni u obračunima crnogorskih narko-klanova, kao i njihove ubice već su imali policijske dosijee. Najveći broj njih je, saznalo bi se docnije, u trenutku kada je ubijen ili ubio, trebao biti u zatvoru. Često se ističe kako države i narode bivše Jugoslavije, uprkos nastojanjima klero-fašista, i dalje povezuje zajednički jezik, kultura i istorija. To je, dakako, tačno. No naše države i sve nas više od bilo čega drugog povezuju naša disfunkcionalna pravosuđa. Ili bi trebalo reći: vrlo funkcionalna pravosuđa. Jer se čini kako je osnovna funkcija tih pravosuđa da zaštiti kriminalce, a ona taj posao odrađuju dobro, odlično – sjedi, pet… – piše ubitačni Andrej Nikolaidis u svojoj kolumni Melankolija ljevice na žurnal.info.