Nikolaidis: U priči o Tesli ne zna se čiji je cinizam veći – srpski ili hrvatski

Andrej Nikolaidis se osvrnuo na nedavnu zgodu u Republici Srpskoj koja je zapravo princip privatizacije i to ne samo u BiH već šire: Milorad Dodik i Željka Cvijanović primili su vijetnamskog „uglednog invetitora“ i poveli ga u obilazak lokacija koje nude na prodaju… Bio je to, još, dokaz neozbiljnosti bosanskohercegovačkih i srpskoentitetskih vlasti. Predsjednici koji primaju nižerazrednog prevaranta i pred kamerama se diče njim. Njihove službe koje nisu provjerile, ili nisu umjele provjeriti („Lako je sad pričati, nego hajde ti provjeri – ti žuti su ionako svi isti, nisu li“) ko je čovjek koji je primljen na najvišem državnom nivou. Bio je to, povrh svega, još jedan, nakon svega izlišan, dokaz da su postjugoslovenske zemlje više nalik na plac ili nekretninu na prodaju nego na ozbiljnu, ili bilo kakvu, državu.