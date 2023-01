Ako zatraže azil, neće biti vraćeni u Rusiju

Gotovo nikad se nije dogodilo da velika policijska racija postane takoreći javna tajna i da nastane dojam kao da su svi znali za nju. Pa i osumnjičeni koje se namjerava privesti. A baš to se dogodilo uoči racije protiv „terorističke grupe“ čiji je dio uhićen u srijedu (7. prosinca) širom Njemačke. Privedeno je 25 desničara, takozvanih „Građana Reicha“ koji negiraju postojanje današnje Njemačke i navodno su planirali državni udar nakon kojeg bi za „namjesnika“ postavili princa Heinricha XIII. Reussa. Ima onih koji takva uhićenja nazivaju „PR akcijom“. Zastupnica njemačke Lijeve stranke Martina Renner je izjavila da je sedam dana unaprijed načula da će doći do uhićenja, a da su neki mediji znali i dva tjedna unaprijed. Ona tvrdi da je informacija došla i do osumnjičenih te da je to moglo ugroziti akciju. Savezni zavod za borbu protiv kriminala opovrgava da su informacije proslijeđivane medijima i političarima. Deutsche Welle