Nismo još ni drugu dozu primili

Širom svijeta ima primjera da ljudi prime jednu dozu cjepiva, i ne dođu na revakcinaciju. To nosi veliki rizik, upozoravaju stručnjaci. Prve studije doduše pokazuju da se već poslije prve doze u velikom postotku razvija imunitet, ali je nejasno koliko dugo on traje. Kao i kod svake druge zarazne bolesti, i ovdje se poslije prve doze stiče visok stupanj zaštite, ali on će popustiti. Druga doza znatno povećava nivo antitijela, posebno kod starijih. Poruka: “Cijepljeni ste tek kada ste potpuno cijepljeni.” Drugačije je s ljudima koji su prošli zarazu. Stalna komisija za cijepljenje u Njemačkoj trenutno tim ljudima preporuča da, nakon preležane korone, pričekaju najmanje šest mjeseci, a da onda prime samo jednu dozu. Deutsche Welle