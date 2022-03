Sad vrh sablje kruna visi, sad vrh krune sablja pada

Dvoboji su uobičajena stvar na filmu, posebno kad je radnja smeštena u XIV vek kao u The Last Duel. Delić okršaja vidimo na samom početku, pre svakog iskustva, a cela borba nas čeka tek na kraju. Slojevita priča izaziva nelagodu, a detalji o tome kako je do sukoba došlo nam se otkrivaju na kašičicu. Iako je zaveden kao istorijska drama, zapravo je horor, onaj pravi užas – životni. Nema tu čudovišta ni nečastivih sila, samo muškaraca. Viteški redovi su rezervisani za njihove vrle glave, pa im sve pripada – i kuća i volovi i sluge i – žena. Svaka je prepuštena na milost i nemilost svom gospodaru, koji joj je zapravo muž, a u stvari vlasnik. Ridley Scott nam priču priča iz tri ugla, pa ženi bar na kratko vraća oduzetu moć. Nije Marguerite de Carrouges uopšte slaba, njena je sila u hrabrosti – u činu koji nije samo za nju, već i za sve druge žene, za one pre i za one posle. Uvek neko prvi mora da kaže: Dosta! XXZ