Kvantni trojac koji je prevario prirodu
Nobel za fiziku 2025. dodijeljen za proboj u kvantnim sustavima i put prema kvantnim računalima
Američki znanstvenici John Clarke, Michel Devoret i John Martinis dobitnici su Nobelove nagrade za fiziku 2025. za “otkriće makroskopskog kvantno-mehaničkog tuneliranja i kvantizacije energije u električnom krugu“, priopćila je Kraljevska švedska akademija znanosti. Revolucionarni je to doprinos razvoju kvantnih sustava koji otvaraju put stabilnijim kvantnim računalima i preciznijim senzorima. Njihov rad označava ključni korak prema praktičnoj primjeni kvantne fizike. Nagrada, vrijedna 11 milijuna švedskih kruna, ove se godine dijeli između trojice laureata. Uskoro slijede objave dobitnika u kemiji, književnosti, miru i ekonomiji. HRT