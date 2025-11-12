Kad kvantna mehanika završi na detektoru – i Einstein bi se zacrvenio

Tim istraživača nedavno je izišao s tvrdnjom da su pronašli način za putovanje u prošlost, a u središtu teorije nalazi se upravo kvantna mehanika. Poznati zakoni fizike ne primjenjuju se intiutivno na subatomski svijet koji se sastoji od kvantnih čestica zvanih kubiti. Kubiti tehnički mogu postojati istovremeno u više od jednog stanja – fenomen poznat kao kvantno sprezanje. Studija koju su proveli Miguel Navascués i David Trillo, s Instituta za kvantnu optiku i kvantne informacije (IQOQI) Austrijske akademije znanosti (ÖAW) govori da su satovi ovih kvantnih čestica uspješno pomaknuti unaprijed i unatrag. … Navascués je u članku za El País objasnio da je njihov tim došao do značajnog otkrića. “Otkrili smo da identični fizički sustavi mogu prenijeti evolucijsko vrijeme.” U jednogodišnjem eksperimentu koji je uključivao deset sustava, znanstvenici su uspjeli ‘uzeti’ godinu od svakog od prvih devet sustava i dodijeliti je desetom sustavu. Kozmos