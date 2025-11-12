Kad kvantna mehanika završi na detektoru – i Einstein bi se zacrvenio
Alain Aspect i eksperimentalno potvrđivanje Bellove nejednakosti
John S. Bell i Alain Aspect ključni su za eksperimentalno testiranje temelja kvantne mehanike. Bell je 1964. formulirao teorem koji kvantificira EPR paradoks, pokazujući da lokalne teorije ne mogu objasniti kvantne korelacije. Aspect je početkom 1980-ih izveo eksperiment sa spregnutim fotonima, uvodeći brzo mijenjanje polarizatora u letu fotona, što je potvrdilo nelokalnost kvantne mehanike. Njegovi eksperimenti omogućili su razvoj kvantnih komunikacija i računala, a 2022. Aspect je podijelio Nobelovu nagradu za ovu revoluciju u kvantnoj znanosti. tportal