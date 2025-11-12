Alain Aspect i eksperimentalno potvrđivanje Bellove nejednakosti - Monitor.hr
Danas (23:00)

Kad kvantna mehanika završi na detektoru – i Einstein bi se zacrvenio

Alain Aspect i eksperimentalno potvrđivanje Bellove nejednakosti

John S. Bell i Alain Aspect ključni su za eksperimentalno testiranje temelja kvantne mehanike. Bell je 1964. formulirao teorem koji kvantificira EPR paradoks, pokazujući da lokalne teorije ne mogu objasniti kvantne korelacije. Aspect je početkom 1980-ih izveo eksperiment sa spregnutim fotonima, uvodeći brzo mijenjanje polarizatora u letu fotona, što je potvrdilo nelokalnost kvantne mehanike. Njegovi eksperimenti omogućili su razvoj kvantnih komunikacija i računala, a 2022. Aspect je podijelio Nobelovu nagradu za ovu revoluciju u kvantnoj znanosti. tportal


Slične vijesti

15.05.2023. (16:00)

Ideeeeššš

Istraživači preokrenuli tok vremena u kvantnom sustavu

Povratak u budućnost 2': Prvi put je bilo slučajno, no za drugi put postoji jako dobar razlog

Tim istraživača nedavno je izišao s tvrdnjom da su pronašli način za putovanje u prošlost, a u središtu teorije nalazi se upravo kvantna mehanika. Poznati zakoni fizike ne primjenjuju se intiutivno na subatomski svijet koji se sastoji od kvantnih čestica zvanih kubiti. Kubiti tehnički mogu postojati istovremeno u više od jednog stanja – fenomen poznat kao kvantno sprezanje. Studija koju su proveli Miguel Navascués i David Trillo, s Instituta za kvantnu optiku i kvantne informacije (IQOQI) Austrijske akademije znanosti (ÖAW) govori da su satovi ovih kvantnih čestica uspješno pomaknuti unaprijed i unatrag. … Navascués je u članku za El País objasnio da je njihov tim došao do značajnog otkrića. “Otkrili smo da identični fizički sustavi mogu prenijeti evolucijsko vrijeme.” U jednogodišnjem eksperimentu koji je uključivao deset sustava, znanstvenici su uspjeli ‘uzeti’ godinu od svakog od prvih devet sustava i dodijeliti je desetom sustavu. Kozmos