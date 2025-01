Treba to sve i obići u jednoj noći

Jubilarna 20. Noć muzeja održat će se 31. siječnja u 277 muzeja, galerija i baštinskih ustanova u gotovo 150 gradova i mjesta u cijeloj Hrvatskoj, a ove godine s temom ‘Muzeji – vidljivi i nevidljivi’. Na tportalu navode 35 zagrebačkih lokacija, uz nekoliko istaknutih programa: muzeji u metropoli bit će otvoreni od 18 do 23 sata, no neke lokacije bit će otvorene do jedan sat poslije ponoći.

– Izložba o restauraciji ‘Nevidljivi laboratorij čudesa’, izložba o neolitskim naseljima jugoistočnog Podunavlja, stalni postav. Artmark – Izložba privatne zbirke dr. Rafaela Dolinšeka s djelima Grupe Zemlja i drugih umjetnika.

Dječji vrtić Grigora Viteza – Vrtić pretvoren u muzej s eksponatima koje su donijeli roditelji i djece